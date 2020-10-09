معلومات جديدة عن انتحار مدير الشركة الكورية المكلفة ببناء ميناء الفاو

2020/10/09 | 13:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مكتب حقوق الإنسان في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، انتحار مدير شركة {دايو} الكورية المكلفة ببناء ميناء الفاو كبير.

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