الاعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام

2020/10/09 | 13:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

فاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة بجائزة نوبل للسلام.

وأعلنت رئيسة اللجنة النرويجية بيريت ريس أندرسن، أمام حشد موزع في العالم بسبب وباء كوفيد-19، اسم الفائز في قاعة معهد نوبل في أوسلو.

وبلغ عدد المرشحين هذه السنة 318، بينهم 211 شخصية و107 منظمات أدرجت أسماؤهم جميعا على لائحة لا يعرف مضمونها، مما يعقد إمكانية تحديد احتمالات.

ويعد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع.



ويقدم البرنامج كل عام مساعدات غذائية إلى أكثر من 90 مليون شخص في أكثر من 70 بلداً حول العالم.

ويقوم برنامج الأغذية العالمي، بوصفه وكالة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجوع، بالاستجابة المستمرة لحالات الطوارئ.



فهو يعمل على إنقاذ الأرواح عن طريق توفير الغذاء للجوعى والمستضعفين على نحو السرعة.

ويعمل البرنامج أيضاً على مساعدة الجوعى في تأمين الغذاء الكافي لهم في المستقبل.



ويقوم بذلك من خلال مشروعات تستخدم الغذاء كوسيلة لبناء الأصول، ونشر المعرفة وتعزيز قدرات المجتمعات لتكون أقوى وتصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

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