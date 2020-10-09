2020/10/09 | 13:05 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة عن 'انتحار' مدير الشركة الكورية بميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة عن 'انتحار' مدير الشركة الكورية بميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).