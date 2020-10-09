تسجيل 46 اصابة جديدة بكورونا في غربي كوردستان

2020/10/09 | 13:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الجمعة، 9 تشرين الأول 2020، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غربي كوردستان.

وبحسب بيان للهيئة، توزعت الإصابات الجديدة بالفيروس كما يلي: الحسكة 12، قامشلو 12، ديرك 13، الدرباسية 4، رميلان 3، كركي لكي 2.

فيما بلغت حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية 12 حالة.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق غربي كوردستان إلى 2204 منها شفاء 542 حالة ووفاة 74 حالة.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية‌

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