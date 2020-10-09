بالصور.. لاهور شيخ جنكي يزور وكيل وزارة الداخلية

2020/10/09 | 13:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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الخارجية البريطانية تشيد بدور حكومة الاقليم والبيشمركة

التقى ممثل حكومة اقليم كوردستان في بريطانيا كاروان جمال طاهر اليوم الخميس، وزير الخارجية والتطوير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط جيمس كليفرلي.

الاتحاد الوطني في دمشق ينظم مراسيم بذكرى رحيل مام جلال شيخ جنكي: من اولويات الاتحاد الوطني تقديم الخدمة للمواطنين

رونيا عثمان: رواية "فصول الصيف" شكل من أشكال المقاومة

تتذكر الكاتبة الألمانية الكردية رونيا عثمان طفولتها حين كانت تسافر إلى سوريا ولا يُسمح لها بقول إنها ذاهبة إلى كردستان.



وتتحدث عن ليلى بطلة روايتها "فصول الصيف" -من أم ...

الجائحة..



غيبتنا عن الفن الكوردستاني... تهذيب النفس والرجوع دائما للاخلاق

السليمانية...



النازحون يعودون الى ديارهم لبدء حياة جديدة

اكد طارق احمد مدير مخيم عربت في محافظة السليمانية ان العوائل النازحة في المخيم تستعد للعودة الى مناطقها تدريجيا وخاصة التي هي من محافظة صلاح الدين بعد عودة اكثر م...

باحثون مصريون: مام جلال عرف المصريين بالقضية الكوردية في ذكرى رحيل الزعيمين (مام جلال وكاك حميد)

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