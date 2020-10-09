إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام

2020/10/09 | 13:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية: اين نيوز} فاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بجائزة نوبل للسلام للعام 2020.وبلغ عدد المرشحين هذه السنة للجائزة 318 بينهم 211 شخصا و107 منظمات.يذكر أن الجائزة منحت العام الماضي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تقديرا لجهوده في تحقيق السلام مع الجارة إريتريا.وسيتم تسليم جائزة 2020 التي تتألف من ميدالية ذهبية وشهادة ومبلغ عشرة ملايين كورون سويدي، نحو مليون و130 ألف دولار، رسميا في العاشر من ديسمبر كانون الأول المقبل، يوم ذكرى وفاة الصناعي ألفريد نوبل (1833-1896).

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