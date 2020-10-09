قيادي إيزيدي: نرفض أي تسوية تمهد لعودة البيشمركة والحزب الديمقراطي إلى سنجار

2020/10/09 | 13:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/نينوى ..

أبدى رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، الجمعة، رفض أبناء سنجار أي تسوية سياسية تهدف لإعادة البيشمركة والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى القضاء.وقال بطوش في للمعلومة إن “على الحكومة الاتحادية عدم الاستسلام لضغوطات الديمقراطي الكردستاني التي تهدف لإعادة الشخصيات التي تخلت عن سنجار وسلمتهم بيد عناصر داعش ومن بينهم القائممقام محما خليل الذي ينتمي للحزب”.وأضاف أن “سنجار تنعم بالأمن وينقصها فقط الاهتمام من قبل بغداد بتخصيص الأموال للتعويضات وإعادة الأعمار، والتي ستساعد العوائل النازحة على العودة والاستقرار مجددا”وأشار إلى أنه “لسنا على استعداد للوقوع مجددا ضحايا بيد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وأي عودة لبيشمركة الحزب الديمقراطي وعناصر الحزب مرفوضة رفضا قاطعا”.وكان وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد قد أعلن عن عزمه بالقيام بزيارة إلى العاصمة بغداد، من أجل التباحث بشأن تسوية الأوضاع في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.



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