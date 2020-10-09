التعليم تصدر بياناً بشأن شهادات أصحاب الدرجات الخاصة ومعادلتها

2020/10/09 | 13:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة، بياناً بشأن شهادات أصحاب الدرجات الخاصة ومعادلتها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بالمنظومة القانونية في الدولة لتحقيق مبدأ سيادة القانون ،ومنعاً لأي التباس قد يطرأ في تقييم ومعادلة الشهادات التي يحصل عليها أصحاب الدرجات الخاصة والنواب ،نود إيضاح أن موضوع تقييم الشهادات والاعتراف بها ،تلك التي يحصل عليها أصحاب الدرجات الخاصة يخضع للتشريعات والتعليمات والقرارات النافذة".

وأضاف البيان أنه "وفي هذا السياق نؤكد العمل بقرار مجلس الدولة رقم 75 لسنة 2013 الذي نص على أنه "لا يمكن قبول ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجلس النواب في الدراسات الأولية والعليا ونؤكد على الجامعات كافة الالتزام بمضمون الإعمام المرقم( 21237 ) لعام 2013" .

وشدد البيان على أن "وزارة التعليم العالي تتخذ القرارات التي تخدم الشرائح المجتمعية العامة ،وترفض الاستثناءات الفردية التي قد تؤشر محاباة باتجاه طرف على حساب أطراف أخرى".

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