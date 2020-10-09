التعليم توضح بشأن شهادات أصحاب الدرجات الخاصة والبرلمانيين

2020/10/09 | 13:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، ان موضوع تقييم الشهادات والاعتراف بها التي يحصل عليها أصحاب الدرجات الخاصة يخضع للتشريعات والتعليمات والقرارات النافذة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، انها “تعمل بقرار مجلس الدولة رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٣ الذي نص على أنه لا يمكن قبول ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجلس النواب في الدراسات الأولية والعليا ونؤكد على الجامعات كافة الالتزام بمضمون الإعمام المرقم ٢١٢٣٧ في ٢٠١٣/٩/٤”.

وشددت الوزارة على أن “وزارة التعليم العالي تتخذ القرارات التي تخدم الشرائح المجتمعية العامة وترفض الاستثناءات الفردية التي قد تؤشر محاباة باتجاه طرف على حساب أطراف أخرى”.انتهى/25

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