الكشف عن محاور اجتماع (المشتركة - البيشمركة) المرتقب في بغداد

2020/10/09 | 13:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة، الفريق جبار الياور، الجمعة، المحاور التي سيتم مناقشتها في الزيارة المرتقبة للجنة التنسيق العليا في وزارته، إلى مقر العمليات المشتركة في بغداد.

وقال الياور في تصريح له، اليوم (9 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "اللجنة العليا للتنسيق في وزارة البيشمركة ستزور بغداد للاجتماع الدوري مع لجنة التنسيق الأمني والعسكري العليا لقيادة العمليات المشتركة لبحث آلية تنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها".

وأضاف أن "الاجتماع سيشهد مناقشة الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها سابقا" لافتا إلى أن "المحور الأول يتضمن افتتاح غرفة تنسيق مشتركة بين ضباط وزارة البيشمركة وضباط الجيش العراقي في ديالى وكركوك ومخمور والموصل، بالإضافة إلى غرفة تنسيق في أربيل وأخرى في بغداد".

واضاف: "أما المحور الثاني فهو بشأن تشكيل خط دفاع مشترك بدل من خطي دفاع البيشمركة والجيش في هذه المحاور، مشيرا إلى أنه "تم التطرق إلى الآليات وبقي الآن التطبيق الفعلي".

وتابع: "أما المحور الثالث والأخير فيخص العمليات المشتركة ضد داعش بين قوات البيشمركة والجيش العراقي"، لافتا إلى أن "هذه المحاور جميعها تم الحوار بشأنها، ولكن فقط بقي تنفيذها".

وكان الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول اكد في وقت، إن "المراكز التنسيقية التي تم التباحث بشانها في ثلاث محافظات تضم ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين والقطعات العسكرية ووزارة البيشمركة".

وأضاف أن "المراكز التنسيقية تتضمن تبادل المعلومات والتنسيق في متابعة عصابات داعش وحركة الأرتال والعجلات المدنية".

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