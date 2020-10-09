فتح تحقيق بملابسات حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية في البصرة

2020/10/09 | 13:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائممقام قضاء الفاو جنوب البصرة وليد الشريفي، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق بملابسات حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية المسؤولة عن تنفيذ ميناء الفاو.وقال الشريفي في تصريح لوسائل اعلام رسمية، إن “الموقع الذي وجدت فيه الجثة قريب من ميناء الفاو، ويبعد بمسافة عشرة كيلومترات ،وهو مؤمن من شركة خاصة ،وتوجد فيه كاميرات مراقبة”، …

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