2020/10/09 | 13:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 لجهوده في مكافحة الجوع في العالم.وتبلغ قيمة الجائزة 10 ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار) وستسلم في أوسلو في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تتويج برنامج الأغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 وكالة تقدم الاخبارية.

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