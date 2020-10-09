بالصور، مبادرة نادية تقوم ببناء مدرسة جديدة في قرية “تبة”

2020/10/09 | 13:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ شنكال اعلنت مبادرة نادية عن بناء مدرسة جديدة في إحدى القرى التابعة لقضاء شنكال غرب محافظة نينوى وذلك ضمن مبادرتها من أجل إعادة الحياة للمنطقة وسعيها المستمر لخدمتها وإعادة إعمارها.وذكرت المبادرة من خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، “بينما يستعيد الأيزيديون حياتهم، يعد التعليم مفتاحًا لمستقبل أفضل – ليس …

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