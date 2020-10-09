ابرزها تشكيل ’’خط دفاع مشترك’’.. امين عام البيشمركة يكشف محاور الحوار مع بغداد

2020/10/09 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بشأن تشكيل خط دفاع مشترك بدل من خطي دفاع البيشمركة والجيش في هذه المحاو

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