بالصور.. هكذا وجد مدير الشركة الكورية ’’مشنوقاً’’ داخل قاعة رياضية بالبصرة

2020/10/09 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أظهر مقطع مصور، الجمعة (9 تشرين الأول 2020)، آثار حادثة الانتحار لمدير الشركة الكورية الجنوبية المنفذة لميناء الفاو الكبيرة في البصرة.

ويُشاهد خلال المقطع الذي صوره شخص من دائرة الطب العدلي في البصرة وحصلت عليه (بغداد اليوم)، الآثار التي ظهرت على مدير الشركة جول هو بارك، بعد انتحاره في قاعة رياضية داخل الشركة.

من جانبه، كشف مصدر محلي في البصرة لـ(بغداد اليوم)، أن "مدير الشركة الكورية عُثر عليه مشنوقاً داخل غرفة رياضية بمقر الشركة في قضاء الفاو في البصرة".

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