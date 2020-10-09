شركة دايو الكورية توقف العمل في ميناء الفاو الكبير بعد العثور على جثة مديرها مشنوقًا

2020/10/09 | 13:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

واقفت شركة دايو الكورية اليوم الجمعة ، العمل في ميناء الفاو الكبير بعد العثور على جثة مديرها مشنوقًا بوضع الانتحار.

وقال قائم مقام الفاو وليد الشريفي ، ان” انتحار مدير فرع شركة دايو الكورية في مشروع ميناء الفاو الكبير في ظروف غامضة تخضع للتحقيق”.

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