بعد حصار البنوك.. إيران تلجأ للصين لإنقاذ اقتصادها

2020/10/09 | 13:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل ازدياد العقوبات الأميركية على إيران، ووضع القطاع المالي بأكمله في قائمة الجهات المحظور التعامل معها، يبدو أن طهران اتجهت نحو بكين مستنجدةً باتفاقية اقتصادية ضمن خطط "شراكة استراتيجية" يصفها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بـ"الخطوة الكبيرة".

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