إيران ومستقبل المنطقة خلال السنوات الخمس القادمة. - عباس علي العلي

2020/10/09 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي القراءة المنطقية التي لا بد من الإقرار بها فيما يخص الوضع الشرق الأوسطي الآن وفي السنوات القادمة تنحصر في محورين أساسيين، الأول تقليص الدور الصيني الروسي بقدر الإمكان سياسيا بالدرجة الأخيرة وأقتصاديا وعسكريا في الدرجة الأولى في نظر الرؤية الأمريكية المعدلة والمحدثة الآن، وهذا يجر من جانب أخر إلى نتيجة منطقية هي الأخرى تتلخص أن لا تدور مواجهة مباشرة بين الدببة والنمور والتماسيح الكبرى، في وحل الحرب ......





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