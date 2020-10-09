الطائفية السياسية وإعاقة بناء الدولة الوطنية - لطفي حاتم

2020/10/09 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لطفي_حاتم - تسعى الرأسمالية المعولمة الى توطيد هيمنتها الدولية عبر تهميش الدول الوطنية وتفكيك تشكيلاتها الاجتماعية وبالتحديد منها تلك الدول المتسيدة في ابنيتها السيادية أحزاب الطائفية السياسية الملتحمة وأعراف قاعدتها العشائرية وما يحمله ذلك من مخاطر سياسية –اجتماعية على بلدان العالم الثالث تتمثل بتفكيك قواها الاجتماعية واعاقة بناء نظمها السياسية الديمقراطية المرتكزة على وحدتها الوطنية.



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