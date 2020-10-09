الياور: زيارة مرتقبة لوفد من البيشمركة إلى بغداد لتأسيس غرفة تنسيق مشتركة

2020/10/09 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان جبار الياور، عن زيارة مرتقبة للجنة التنسيق العليا في وزارته إلى العاصمة بغداد.

وقال الياور إن الاجتماع سيشهد مناقشة الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ المحاور افتتاح غرفة تنسيق مشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي في ديالى وكركوك ومخمور والموصل، بالإضافة إلى غرفة تنسيق في أربيل وأخرى في بغداد، إضافة الى تشكيل خط دفاع مشترك.

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