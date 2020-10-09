الحريري: تدخل حزب الله في العراق وسوريا واليمن كان بلاء على لبنان

2020/10/09 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري اتهامه لتنظيم حزب الله بقيادة مشاريع داخلية وخارجية لتدمير لبنان وابعاده عن محوره العربي.

وقال الحريري في تغريدة على تويتر، إن تدخل حزب الله في العراق وسوريا واليمن اتى بالبلاء على لبنان، مضيفا أن هناك فرقاء سياسيين داخل لبنان تعمدوا على ابعاد البلاد عن اصدقاءه وحلفاءه العرب ولم يتركوا للبنانيين أحد للوقوف معه في هذه المحنة، على حد تعبيره.

هذا وحذر الحريري من حرب أهلية في لبنان، معربا عن خشيته من انهيار الدولة جراء ما يحصل من عراضات عسكرية في معظم شوارع بيروت، في إشارة منه إلى المظاهر المسلحة في منطقة بعلبك الهرمل.

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