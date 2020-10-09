الكيكي: اليوم بدأت الخطوة الأولى لتطبيع الاوضاع بالمناطق المتنازع عليها في العراق

2020/10/09 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق عضو مجلس النواب بشار الكيكي، على خطوات تطبيع الأوضاع بالمناطق المتنازع عليها.

الكيكي نشر تغريدة على تويتر قال فيها ان اليوم الجمعة سيشهد بدء الخطوة الأولى من تطبيع الاوضاع في المناطق المشمولة بالمادة مئة وأربعين من الدستور من سنجار مرورا بسهل نينوى الى كركوك، مضيفا ان ذلك يأتي في اطار تنفيذ بنود الدستور وتعزيزا للاستقرار والتعايش السلمي وإعادة النازحين ومواجهة الإرهاب.

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