اقليم كوردستان يسجل 838 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/09 | 13:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، تسجيل ٨٣٨ إصابة بفايروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية، ووفاة ١٢ مصابا وتعافي ٤٧٨ مصابا بالفايروس.

وقالت الوزارة في بيان، انها أجرت ٥٣١٣ عملية فحص سجلت من خلالها الإصابات الجديدة والتي توزعت على الشكل التالي:

(٢٠٦ اربيل )

(٢٥٢ السليمانية ٢٨ گرمیان)

(٣٣٣ دهوك)

(١٩ حلبجة)

كما توزعت حالات التعافي كالاتي:

(١٠٦ اربيل )

(٢٦ سلێمانی، ٢٥ گرمیان)

(٢٩٦ دهوك)

(٢٥ حلبجة)

وبالنسب لحالات الوفيات الـ12

(١ اربيل )

(٣ السليمانية)

(٨ دهوك)

ومنذ تفشي الفيروس أصيب ٥٤٣٨٧ شخصاً، تعافى منهم ٣٤١٢٨، وتوفي ١٩٤٩.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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