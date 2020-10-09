صحة كربلاء تُعلن احصائية زيارة الاربعين

2020/10/09 | 13:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة اليوم الجمعة، عن نجاح خطة طوارئ زيارة الأربعين، في حين بينت ان تعزيز الإجراءات الوقائية لمُواجهة فيروس كُورونا ، قد تصدرت مضامين خطتها لهذا العام حسب مديرها الدكتور صباح الموسوي .

واوضح الموسوي لـــPUKmedia، ان خطة الطوارئ الوقائية لزيارة الأربعين ، التي بوشر العمل فيها قبل عشرة أيام من بدء الزيارة ، قد سجلت نجاحا باهرا تُضاف إلى سلسلة النجاحات المُتحققة خلال الزيارات المليونية السابقة، مبينا إن مواجهة جائحة فيروس كُورونا، والحد من انتشارها كانت في مقدمة أولوياتنا عند تنفيذ الخطة ، حيث عملنا جاهدين على زيادة وعي المواطنين والزائرين من خلال التأكيد على (التباعد الاجتماعي، لبس الكمامات، النظافة الشخصية، وغسل اليدين بالماء والصابون ) ، كما اطلقنا عملية مسح ميداني مُوسًع تمثل بأخذ مسحاتٍ للأنف والبلعوم للزائرين واصحاب المواكب الحسينية بإستخدام تقنية الـ (pcr) ، بهدف الكشف والسيطرة على فيروس كُورونا المُستجد والحيلولة دون انتشاره بينهم .

وتابع الموسوي، انه بإنتهاء تطبيق خطة الطوارئ، فان عدد مراجعي شعب الطوارئ والإستشاريات والعيادات الخافرة في المستشفيات، قد وصل إلى (٥١٢٥٠) مراجعاً ، بينما بلغ عدد الزائرين الذين استقبلتهم المفارز الطبية (٦٤٨٥٨٣) زائراً وان عدد الإحالات التي تم علاجها ونقلها بعجلات الإسعاف الفوري وصل إلى (٣٥٠٥٠) إحالة وان عدد العمليات بلغ (٤١٩) عملية، في حين ان عدد الولادات بلغت (٦٤٨) ولادة، مضيفا ان الملاكات المختبرية أجرت (٣٤١٧٣) فحصاً مختبرياً ، و(٨٠٦١) فحصاً بجهازي الأشعة السونار ، و(١٧) فحص بجهاز الناظور ، بينما بلغ عدد الفحوصات بجهازي الرنين والمفراس (١٢٣١) فحصاً .

وختم الموسوي حديثه بالقول، إن الحملات التي قام بها مصرف الدم المتنقل في منطقة ما بين الحرمين خلال الفترة التي سبقت الزيارة ولغاية ظهر اليوم ، فأن عدد قناني الدم التي تم تبرع المواطنين والزائرين بلغ (١٧٩٨) قنينة دم مختلفة الأصناف.

هذا واعلنت الجهات الامنية والخدمية والصحية نجاح خططها التي وضعتها خلال زيارة الاربعين المليونية التي انتهت يوم أمس الخميس .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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