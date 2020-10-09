صحة كربلاء تُعلن احصائية زيارة الاربعين

واوضح الموسوي لـــPUKmedia، ان خطة الطوارئ الوقائية لزيارة الأربعين ، التي بوشر العمل فيها قبل عشرة أيام من بدء الزيارة ، قد سجلت نجاحا باهرا تُضاف إلى سلسلة النجاحات المُتحققة خلال الزيارات المليونية السابقة، مبينا إن مواجهة جائحة فيروس كُورونا، والحد من انتشارها كانت في مقدمة أولوياتنا عند تنفيذ الخطة ، حيث عملنا جاهدين على زيادة وعي المواطنين والزائرين من خلال التأكيد على (التباعد الاجتماعي، لبس الكمامات، النظافة الشخصية، وغسل اليدين بالماء والصابون ) ، كما اطلقنا عملية مسح ميداني مُوسًع تمثل بأخذ مسحاتٍ للأنف والبلعوم للزائرين واصحاب المواكب الحسينية بإستخدام تقنية الـ (pcr) ، بهدف الكشف والسيطرة على فيروس كُورونا المُستجد والحيلولة دون انتشاره بينهم .
وتابع الموسوي، انه بإنتهاء تطبيق خطة الطوارئ، فان عدد مراجعي شعب الطوارئ والإستشاريات والعيادات الخافرة في المستشفيات، قد وصل إلى (٥١٢٥٠) مراجعاً ، بينما بلغ عدد الزائرين الذين استقبلتهم المفارز الطبية (٦٤٨٥٨٣) زائراً وان عدد الإحالات التي تم علاجها ونقلها بعجلات الإسعاف الفوري وصل إلى (٣٥٠٥٠) إحالة وان عدد العمليات بلغ (٤١٩) عملية، في حين ان عدد الولادات بلغت (٦٤٨) ولادة، مضيفا ان الملاكات المختبرية أجرت (٣٤١٧٣) فحصاً مختبرياً ، و(٨٠٦١) فحصاً بجهازي الأشعة السونار ، و(١٧) فحص بجهاز الناظور ، بينما بلغ عدد الفحوصات بجهازي الرنين والمفراس (١٢٣١) فحصاً .
وختم الموسوي حديثه بالقول، إن الحملات التي قام بها مصرف الدم المتنقل في منطقة ما بين الحرمين خلال الفترة التي سبقت الزيارة ولغاية ظهر اليوم ، فأن عدد قناني الدم التي تم تبرع المواطنين والزائرين بلغ (١٧٩٨) قنينة دم مختلفة الأصناف.
هذا واعلنت الجهات الامنية والخدمية والصحية نجاح خططها التي وضعتها خلال زيارة الاربعين المليونية التي انتهت يوم أمس الخميس .
PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء
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