نائب يكشف عن اتفاق سیاسي بشأن الدوائر المتعددة: سیطیح بفئتین خلال الانتخابات المقبلة

2020/10/09 | 13:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد عضو مجلس النواب، محمد شیاع السوداني، الیوم الجمعة، أن اعتماد الدوائر الصغیرة واحتساب 3 إلى 5 نواب لكل دائرة، یعیق بروز القوى الناشئة أو المستقلین بالبرلمان المقبل.وقال السوداني في تغریدة تابعتھا وكالة “المركز الخبري الوطني”: إن “اتفاق بعض القوى السیاسیة النافذة على اعتماد الدوائر الصغیرة (3- 5) نواب لكل دائرة، […]

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