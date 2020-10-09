الصحة: دعوات النقابات الطبية للإضراب وإيقاف العمل مرفوضة

2020/10/09 | 13:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع أسعار النفط عالميًّا

ارتفعت أسعار النفط الخام مع افتتاح السوق الأميركية، يوم أمس ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، بدعم تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات، وانخفاض إنتاج الولايات المتحدة من خليج المكسيك بسبب إعصار دلتا.

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