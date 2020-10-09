الأمم المتحدة: إجراءات كورونا تمنع 3 ملايين مهاجر من العودة إلى بلدانهم

2020/10/09 | 14:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن أكثر من 2.7 مليون مهاجر يرغبون في العودة إلى بلدانهم باتوا عالقين في الخارج بسبب وباء كورونا، داعية إلى تحرك دولي لمعالجة هذه الأزمة.واعتبرت منظمة الهجرة الدولية، أن على العالم التحرك بسرعة للسماح لهم بالعودة بطريقة آمنة رغم القيود المفروضة بسبب وباء كورونا.وقالت المنظمة في تقرير إن …

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