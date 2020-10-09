الصحة ترفض دعوات الإضراب وايقاف عمل المؤسسات الصحية

2020/10/09 | 14:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن استغرابها من قيام بعض النقابات الطبية والصحية في العراق بدعوة الكوادر الطبية للإضراب وأيقاف عمل المؤسسات الصحية، مؤكدة ان ترك العمل والاضراب يعني الدعوة الى الأضرار بحياة المرضى والتهديد بوفاتهم.وذكرت الوزارة في بيان، انه “في الوقت الذي تتعرض دول العالم والعراق الى تحدي صحي كبير ناتج عن وباء …

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