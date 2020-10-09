2020/10/09 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، عن قيام كوادرها في مركز كمرك ام قصر الحنوبي بالتعاون مع الجهات السانده باعادة اصدار حاوتين حجم ٤٠ قدم تحتوي على ( ٣٦٧ بكج اطارات + ويل كب) مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد .وأضافت الهيئة، “حيث تمت الأعادة وفقا للتعليمات والضوابط النافذة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعلن اعادة اصدار حاويتين اطارات + ويل كب مخالفة في مركز كمرك ام قصر الجنوبي المركز الخبري الوطني.

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