شباب العراق يواجهون قطر

2020/10/09 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقتْ الهيئة التطبيعية للاتحاد

العراقي لكرة القدم، دعوة رسمية من

الاتحاد القطري، اليوم الخميس، لإقامة

مباراتين وديتين بين منتخبي شباب

البلدين، في الدوحة، ضمن التحضيرات

لنهائيات آسيا تحت 19 عاما.

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