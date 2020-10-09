وزارة الصحة تستغرب من قيام نقابات طبية بالدعوة للإضراب

2020/10/09 | 14:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعربت وزارة الصحة والبيئة ، عن “استغرابها” من قيام نقابات طبية وصحية في العراق بالدعوة للإضراب، مؤكدة ان امتيازات حصل عليها الاطباء ومنها إعطاء الأولوية لتعيين جميع خريجي الكليات الطبية والتمريضية والمعاهد الصحية.وقال بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة، تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الجمعة ،”لقد عملت وزاراتنا على تبني مجموعة من […]

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