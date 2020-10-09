مؤكدة ان الاضراب يهدد حياة المرضى.. الصحة لمنتسبيها: ابعدوا مؤسساتنا عن المكاسب النقابية

2020/10/09 | 14:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عبرت وزارة الصحة، الجمعة، عن رفضها لدعوة النقابات الطبية بالاضراب عن العمل في المؤسسات الصحية، داعية موظفيها لابعاد عمل المؤسسات عن "المكاسب النقابية والحسابات السياسية" والتي ستؤدي الى الاضرار بحياة المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (9 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي انه "في الوقت الذي تتعرض دول العالم والعراق الى تحدي صحي كبير ناتج عن وباء خطير عصف بالانظمة الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية العالمية ، وأدى الى تغيرات كبرى في مسارات الحياة ومنهجيتها".

واضاف ان "هذه الظروف الصعبة قد اثبتت اهمية التكاتف والتعاون والتكامل لتجاوز تلك المحنة والعمل بروح الفريق الواحد ونكران الذات لحماية امن وصحة شعبنا وبلدنا الحبيب ".

وأوضح: "لقد عملت وزاراتنا على تبني مجموعة من المحاور الاساسية لنجاح خطط الوقاية والسيطرة على الوباء ، ومنها تثمين ودعم جهود كافة منتسبي الجيش الابيض في مؤسساتنا الصحية من ملاكات طبية وصحية وادارية على الرغم من حراجة الوضع المالي والاقتصادي وتكللت بالموافقة من قبل مجلس الوزراء على اعطاء الاولوية القصوى لتعيين كافة خريجي الكليات الطبية والتمريضية والمعاهد الصحية المشمولين بقانوني التدرج الطبي والصحي وقانون التعديل الثالث لقانون التدرج الصحي الخاص بالملاكات الصحية الساندة بطلب من وزارة الصحة لدعم جهودها لمجابهة جائحة كورونا ، وكذلك تخصيص قطع اراض لكافة ابطال الجيش الابيض والسعي الى اقرار قانون شهداء الجيش الابيض بالتعاون مع مجلس النواب الموقر ومفاتحة مجلس الوزراء لشمول كافة منتسبي مؤسساتنا الصحية بمخصصات مالية اضافية وغيرها من الامتيازات التي يتم الاعداد حاليا على اطلاقها ".

وبين ان "وزارة الصحة والتزاما منها بالمسؤولية تجاه ملاكاتها بمختلف تخصصاتهم لانهم عماد العمل والركيزة الاساس للنهوض بواقع الخدمات الصحية فقد شكلت لجان عليا في الوزارة تعمل تحت اشراف قيادة الوزارة وتضم ممثلين عن كافة التخصصات الطبية والصحية والادارية لمتابعة المتطلبات و المقترحات الخاصة بها وتتواصل بشكل مباشر مع الوزارات واللجان المعنية في مجلس النواب".

وتابع: "نستغرب وللاسف الشديد قيام بعض النقابات الطبية والصحية في العراق بدعوة ابطال الجيش الابيض للإضراب وأيقاف عمل المؤسسات الصحية وهي دعوة غريبة ومرفوضة لأن ترك العمل والاضراب يعني الدعوة الى الأضرار بحياة المرضى والتهديد بوفاتهم".

واكد البيان ان "وزارتنا مؤمنة بالدور النقابي المسؤول ضمن الاطر الديمقراطية والذي يحافظ على صحة المجتمع وحياة المرضى، ويبتعد عن تجاوز القوانين النافذة التي تحاسب بشدة كل من تسول له نفسه الاضرار بالامن الصحي وحياة المواطنين كما في المادة 346 من قانون العقوبات العراقي، لذا نتمنى من كافة الزملاء والزميلات في النقابات المعنية الى ابعاد مؤسساتنا الصحية عن المكاسب النقابية والحسابات السياسية والتي ستؤدي الى الاضرار بالامن الصحي وحياة المواطنين ".

وذكرت الوزارة في بيانها: "نهيب بكافة منتسبينا من ابطال الجيش الابيض الاستمرار في اداء واجباتهم القانونية والانسانية والاستمرار في اندفاعهم البطولي للحفاظ على سلامة المريض، والابتعاد عن الاصوات التي تريد استغلال جهودكم ومكانتكم وعملكم النبيل لاغراض غير مشروعة وتعرضكم للمخاطر القانونية والادارية".

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