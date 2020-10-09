تخصيص جلسة السبت لحسم ملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات

2020/10/09 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت رئاسة مجلس النواب تخصيص الجلسة المقرر انعقادها يوم غد السبت لحسم ملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.

وأكد مصدر نيابي ان جلسة السبت ستشهد مناقشة أسباب تأخر الرواتب وألية الحكومة لتوزيعها خلال الأشهر المقبلة بالإضافة الى تناول خطط لتعظيم الموارد المالية في عموم العراق.

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