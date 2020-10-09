وزارة النقل تكشف مصير ميناء الفاو بعد انتحار مدير الشركة الكورية

2020/10/09 | 14:23 - المصدر: يس عراق

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تسجل وزارة النقل اسفها على حادثة انتحار المدير الفني لشركة دايو المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير ،ففي الوقت الذي نعزي الجانب الكوري الصديق فإننا نؤكد استمرار العمل في الميناء وإن تلك الحادثة لن تؤثر على المضي قدما فيه ، كما ان شركة دايو اعلنت من جانبها امتلاكها من الخبرة و الخبراء ما يجعل العمل مستمرا في الميناء .



و اخيرا نود ان نبين ان التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الحادث المؤسف .اعلام وزارة النقل9/تشرين الاول/2020

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