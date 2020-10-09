شركة ’’دايو’’ العاملة بميناء الفاو تقرر إيقاف عملها بعد حادثة مديرها

2020/10/09 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر مطلع في البصرة، الجمعة (9 تشرين الأول 2020)، بأن الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، بعد ساعات من حادثة انتحار مديرها يوم أمس.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شركة دايو الكورية الجنوبية أوقفت أعمالها بعد حادثة انتحار مديرها في غرفة رياضية داخل الشركة في البصرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة بانتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، انتحر بشنق نفسه، دون معرفة المزيد من التفاصيل".

من جانبه، قال قائممقام قضاء الفاو، جنوبي البصرة، وليد الشريفي ان مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير، انتحر بشنق نفسه مساء امس.وقال الشريفي، في تصريح صحفي، انه "لا يعلم الاسباب التي دعت مدير الشركة الكورية للانتحار"، مشيرا الى ان "الاجهزة المختصة فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث".

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