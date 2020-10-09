أول تعليق عراقي رسمي على حادثة 'انتحار' مدير الشركة الكورية

2020/10/09 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعربت وزارة النقل العراقية، الجمعة، عن أسفها إزاء حادثة "انتحار" المدير الفني لشركة "دايو" الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، فيما أكدت استمرار العمل بالمشروع وعدم توقفه.

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