2020/10/09 | 14:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تؤكد استمرار العمل بميناء الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تؤكد استمرار العمل بميناء الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).