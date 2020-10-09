نائب: الخلاف لازال قائما حول الدوائر الانتخابية

2020/10/09 | 14:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أكد النائب الشبكي قصي عباس، اليوم الجمعة، أن الخلافات حول الدوائر الانتخاابية لازالت قائمة بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب.

وقال عباس في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم تحديد يوم غد السبت لعقد جلسة، لكن لغاية الساعة لم يتم ارسال جدول اعمال الجلسة”، مبيناً أنه “لغاية الآن لم يتم انهاء الجدل والخلاف لا يزال قائماً”.

وأضاف أنه “بالنسبة للمحافظات المختلطة، فأن الخلاف والانقسام لا زال قائماً بين الكتل السياسية حول شكل الدوائر الانتخابية في محافظة نينوى”.

وأوضح عباس، أن “البعض يفضل الدوائر المتوسطة من خمس الى ست دوائر حسب كبر المحافظة والبعض لا زال يطالب بان تكون المحافظة دائرة واحدة، وهنالك رأي لدى الاغلبية بان تكون المحافظة اربع إلى خمس دوائر”.انتهى/25

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