2020/10/09 | 14:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع النشاط الخدمي في الصين خلال سبتمبر/أيلول الماضي بأكثر من التوقعات في إشارة إلى استمرار تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ضربة الوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع نشاط الخدمات في الصين بأكثر من التوقعات خلال سبتمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع نشاط الخدمات في الصين بأكثر من التوقعات خلال سبتمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).