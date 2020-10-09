2020/10/09 | 14:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ احتفالاً بالذكرى الـ47 للإنتصار المصري العربي في حرب أكتوبر 1973، شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي الجمهور المصري احتفالاته السنوية وقدّم حفلا غنائيا في مدينة الجلالة بالعين السخنة.وأعرب الجسمي عن سعادته بالمشاركة السنوية في احتفالات جمهورية مصر العربية في انتصارات أكتوبر، ممثلاً وطنه الإمارات والوطن العربي كافة، وقال:”كل سنة ومصر والشعب العربي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. حسين الجسمي بعد مشاركته فى احتفالات أكتوبر: تبادلنا المحبة أنا وحبيبتى مصر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. حسين الجسمي بعد مشاركته فى احتفالات أكتوبر: تبادلنا المحبة أنا وحبيبتى مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).