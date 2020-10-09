كورونا ينهي حياة الشاعرة الكوردية مهاباد قرداغي

2020/10/09 | 14:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت الكاتبة والشاعرة والناشطة النسوية مهاباد قرداغي اليوم الجمعة، في أحد مستشفيات أربيل متأثرة بمضاعفات فايروس كورونا.

ولدت مهاباد قرداغي في مدينة كفري، ونشرت مجموعاتها الشعرية عام 1980، وتعرضت للسجن في عهد النظام السابق من عام 1980 إلى عام 1981.

في عام 1993 هاجرت إلى السويد.

من أعمالها الشعرية والبحثية والتحليلية والروائية "خارطة لمستقبل العالم" و"بانوراما" و"جبل حقل الذرى" والميدالية" و"خرير الروح" و"الرحيل"، "لأحياء المرأة" و"اعتراف رجولي" والخبز المسمم" و"الشعر رئة الكون" و"الفنتازيا" و"المرأة في حاشية المجتمع".

ومن اعمالها ايضا "عنقود العشق" و"سنة من الجحيم: مذكرات سنة في سجون العراق و"الصدى" و"القناديل الأربعين- عبرات أربيل".

وكتبت الشاعرة الراحلة الكثير عن الإبادات الجماعية التي تعرض لها الكورد، وكتبت عشرات القصص في مواضيع حياتية شتى.

PUKmedia متابعة‌

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