كورونا يلغي معسكرا تدريبيا للقوة الجوية في السليمانية

2020/10/09 | 14:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُلغي معسكر تدريبي لنادي القوة الجوية العراقي لكرة القدم في مدينة السليمانية، كان من المقرر يبدا غدا السبت، بناء على طلب المسؤولين في المحافظة.

وقال نائب رئيس نادي القوة الجوية سمير كاظم في تصريح لـ PUKmedia اليوم الجمعة، انه بسبب ارتفاع حصيلة الاصابات بفايروس كورونا في مدينة السليمانية وبتوجيه من محافظ السليمانية، تم الغاء معسكر تدريبي للنادي العراقي الذي كان من المقرر ان يبدأ غدا السبت في مدينة السليمانية.

واضاف كاظم، انه فخر لنا ان نقيم معسكرا تدريبيا في مدينة السليمانية واجراء عدد من المباريات الودية، الا انه بسبب الوقاية من الفايروس ومن اجل سلامة المواطنين في السليمانية، تم الغاء المعسكر وسنعوض ذلك باقامة معسكر وعدد من المباريات الودية في بغداد.

PUKmedia هريز جمال-السليمانية‌

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