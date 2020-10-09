تحرك نيابي لاستجواب وزير المالية على خلفية أزمة رواتب شهر أيلول

2020/10/09 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر نيابية عن تحرك برلماني لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وذلك على خلفية أزمة رواتب شهر أيلول الماضي.

وقالت المصادر إن نحو خمسين نائبا جمعوا تواقيع سترفق مع طلب رسمي لاستجواب وزير المالية وستقدم إلى رئاسة البرلمان، لافتة أن محاور الاستجواب ستكون حول إدارة علاوي لوزارة المالية فضلا عن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، وعدم الحفاظ على أموال الاقتراض وصرفها بطرق مخالفة للقانون.

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