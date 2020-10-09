عالية نصيف تكشف عن شبهة جنائية في حادثة انتحار مدير الشركة الكورية بميناء الفاو

2020/10/09 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت النائب عالية نصيف، الجمعة، ان

حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية في

ميناء الفاو الكبير بالبصرة،

لااستبعدها ان تكون هناك شبهة

جنائية موضحة ان هناك الكثير من دول

المنطقة لا تريد لميناء الفاو ان ين

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