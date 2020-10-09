شيخ الأزهر يدعو لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

2020/10/09 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،

كلا من أذربيجان وأرمينيا، بتغليب صوت

الحكمة، ووقف إطلاق النار في منطقة

ناغورنو كاراباخ، والرجوع إلى طاولة

المفاوضات، والاحتكام للحلول السلمية.

وجاء ذلك خلال تد

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