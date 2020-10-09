أكثر من 1000 اسرة كردية ترفض العودة الى بلدة متنازع عليها

2020/10/09 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول كردي في محافظة ديالى، اليوم

الجمعة، رفض أكثر من 1000 أُسرة كوردية

نازحة العودة الى ناحية السعدية 60 كم

شمال شرق بعقوبة لأسباب تتعلق بالأمن

والخدمات.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن

ه

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