وفاة مسؤول في وزارة الزراعة اثر إصابته بفيروس كورونا

2020/10/09 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يشيد بأدوية شركتي "ريجينيرون" و"إيلي ليلي" في علاج فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الفضل في شفائه من فيروس كورونا المستجد، يعود لأدوية شركتي "ريجينيرون" و"إيلي ليلي أند كو"، مشيرا إلى أنه يرغب بجعلها متوفرة على نطاق واسع.

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