البرلمان يكشف عن مخالفات في عقود شركات الاتصالات

2020/10/09 | 14:49 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، الجمعة، وجود مخالفات كثيرة ببنود عقود شركات الاتصال، محملة هيئة الاعلام مسؤولية تجديد العقود التي "لا تلبي طموح المستهلكين".

وقال عضو اللجنة، علاء الربيعي في تصريح له، اليوم (9 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "العراق يعاني من سوء خدمة واضحة على الرغم من الكلفة العالية التي تستوفيها شركات الاتصالات"، مبينا أن "هنالك مخالفات عديدة ببنود عقود هذه الشركات، تتضمن عدم تسديد الديون المتراكمة، وعدم تغطية خدماتها المناطق النائية، بالرغم من أن العقود تنص على ذلك".

وأضاف أن "هنالك محاباة من هيئة الإعلام والاتصالات لهذه الشركات، التي كان من المفترض عدم تجديد تراخيصها؛ لأنها لا تلبي طموح المستهلكين في العراق".

وبين أنه "كان من المفترض طرح هذه العقود لمنافسين من شركات رصينة وعالمية، لكي تدر أموالا كثيرة للدولة العراقية، وتكون جزء من موازنة العراق"، مشيراً إلى أنه "تم تجديد عقود هذه الشركات لمدة 3 و5 سنوات كتعويض من دون وجه حق، لأنها تعد محتكرة، وتمتلك نفوذا سياسيا".

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