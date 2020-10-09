​ التعليم العالي توضح موقفها من شهادات اصحاب الدرجات الخاصة ومعادلتها

2020/10/09 | 14:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، التزامها بالقرارات الخاصة بشهادات أصحاب الدرجات الخاصة ومعادلتها.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه ، اليوم (9 تشرين الأول، 2020) إنه "في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بالمنظومة القانونية في الدولة لتحقيق مبدأ سيادة القانون ومنعا لأي التباس قد يطرأ في تقييم ومعادلة الشهادات التي يحصل عليها أصحاب الدرجات الخاصة والسادة نواب الشعب نود إيضاح ما يأتي: إن موضوع تقييم الشهادات والاعتراف بها التي يحصل عليها أصحاب الدرجات الخاصة يخضع للتشريعات والتعليمات والقرارات النافذة".

وتابع البيان :"في هذا السياق نؤكد العمل بقرار مجلس الدولة رقم 75 لسنة 2013 الذي نص على أنه لا يمكن قبول ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجلس النواب في الدراسات الأولية والعليا ونؤكد على الجامعات كافة الالتزام بمضمون الاعمام المرقم 21237 في 9/4/2013".

وشددت الوزارة في البيان "على أن وزارة التعليم العالي تتخذ القرارات التي تخدم الشرائح المجتمعية العامة وترفض الاستثناءات الفردية التي قد تؤشر محاباة باتجاه طرف على حساب أطراف أخرى".

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