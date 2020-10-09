منظمة الأغذية العالمية تفوز بجائزة نوبل للسلام

2020/10/09 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة المكلفة بتحديد الفائزين بجائزة نوبل، فوز منظمة الأغذية العالمية بجائزة السلام للعام الحالي.

رئيسة اللجنة النرويجية بيريت ريس اندرسون أعلنت اسم الفائز بالجائزة في قاعة معهد نوبل بالعاصمة أوسلو لتحصل المنظمة الدولية في وقت لاحق على ميدالية ذهبية وشهادة تقديرية إضافة الى الجائزة النقدية البالغة تسع مئة وخمسين الف دولار في مراسم من المقرر ان تجرى في العاشر من كانون الأول المقبل.

ومن الجدير بالذكر ان المنظمة حصلت على الجائزة من بين قائمة ضمت ثلاث مئة وثمانية عشر مرشحا من بينهم شخصيات ومنظمات محلية وإقليمية ودولية.

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